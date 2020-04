Doria anuncia construção de 3º hospital de campanha destinado a receber pacientes com a covid-19

Novo hospital de campanhaserá implantado no Ginásio do Parque do Ibirapuera, em Moema, na Zona Sul de São Paulo e possibilitará a abertura de 249 leitos de baixa e média complexidade. Expectativa é que a unidade comece a funcionar no dia 1 de maio edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou, nesta terça-feira (7), que um novo hospital de campanha destino a receber pacientes com sintomas do novo coronavírus será implantado no Ginásio do Parque do Ibirapuera, em Moema, na Zona Sul de São Paulo. Segundo Doria, o investimento de R$ 42 milhões possibilitará a abertura de 249 leitos de baixa e média complexidade. No local atuarão cerca de 800 profissionais de saúde. A expectativa é que a unidade comece a funcionar no dia 1 de maio.

Com o novo hospital de campanha, a capital terá três unidades do gênero em funcionamento. Nesta segunda-feira (6), foi inaugurado o Hospital de Campanha do Pacaembu, com 200 leitos, e no próximo dia 15 está prevista a inauguração da unidade do Anhembi, com 1,8 mil leitos.

"No total estamos abrindo e acrescentando na capital 2.240 leitos de baixa complexidade, fundamentais para liberarem as unidades de saúde para atendimento de alta complexidade e atendendo casos mais graves do coronavírus", disse Doria.

