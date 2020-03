Doria anuncia estado de calamidade pública no estado de São Paulo

"Com isso, vamos desburocratizar o processo de compras e contratações de serviços essenciais no combate ao coronavírus" esclareceu o governador de São Paulo, João Doria edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), assinou nesta sexta-feira (20) um decreto que reconhece o estado de calamidade pública no estado por conta da pandemia do novo coronavírus.

O governador esclareceu nas redes sociais. "Acabo de assinar decreto que reconhece o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo por conta da Covid-19. Com isso, vamos desburocratizar o processo de compras e contratações de serviços essenciais no combate ao coronavírus. Nossa prioridade absoluta é salvar vidas", divulgou.