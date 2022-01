Doria anuncia plano de vacinação de crianças: 1º dose em 3 semanas

Apoie o 247

247 - O governo do estado de São Paulo anunciou o plano de vacinação de crianças de 5 a 11 anos no estado em três semanas com pelo menos uma dose. O estado tem a capacidade de aplicar 250 mil imunizantes em crianças por dia. A reportagem é do portal UOL.

Segundo o governador João Doria (PSDB), a vacinação das 4 milhões de crianças nesta faixa etária já podem começar "imediatamente", a depender da liberação do Ministério da Saúde.

"O governo elaborou um plano de imunização com pelo menos 1 dose para todas as 4 milhões de crianças de 5 a 11 anos do estado de São Paulo", declarou Doria, em coletiva.

