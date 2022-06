Doria anuncia volta à iniciativa privada e descarta política em 2022

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou nesta segunda-feira (13/6) que irá retornar para a iniciativa privada, descartando um projeto político neste ano. Ele também destacou que não sairá do PSDB.

Ele será membro do conselho do Grupo de Líderes Empresariais (LIDE), instituicão que faz parte do Grupo Doria, do qual o tucano é um dos fundadores.

O anúncio foi feito em um hotel na Bela Vista, em São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE