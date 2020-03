Doria apoia MP de Bolsonaro que deixa trabalhador sem salário e emprego por até quatro meses

"Foi acertada a medida do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro que permite a suspensão de contratos de trabalho, evitando demissões em massa", disse o governador edit

247 - Para o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), é positiva a medida provisória (MP) de Jair Bolsonaro, que autoriza suspensão do contrato de trabalho por até quatro meses. A medida publicada no domingo, 22, e revogada nesta segunda-feira, 23, podia deixar o trabalhador sem trabalhar e sem salário por até 4 meses. além disso, a negociação individual fica acima de acordos coletivos e da lei trabalhista.

Segundo ele, a medida é para "preservar o emprego e evitar as demissões em massa" e é bem-vinda. Medidas como estas “fazem parte de um momento de exceção, momento que é o da guerra que estamos enfrentando. Há um prazo determinado para isso; estima-se que no fim de julho, início de agosto, de acordo com estimativas dos infectologistas", disse.

Doria, anunciou o fechamento obrigatório de todo o comércio e serviços não essenciais, como lojas, bares, cafés e restaurantes, a partir desta terça-feira, 24, mas determinou que todas as fábricas do estado permaneçam funcionando para “evitar o colapso da produção industrial”.

"Todas as fábricas devem continuar operando com os cuidados sanitários, sem contato com o público. Gestores devem seguir as normas de segurança, se possível ampliá-las, garantindo a saúde dos profissionais, mas não parar", disse o governador.

O governador lembrou que 40% da produção industrial de vários setores do país sai de São Paulo.

A construção civil e "borracharias e oficinas mecânicas também devem manter a operação para assessorar automóveis, caminhões e ônibus", disse o governador.