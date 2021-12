Doria apresenta Meirelles e sua equipe econômica

Apoie o 247

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), apresentou nesta quinta-feira (16) sua equipe de economistas que irá preparar o plano econômico de sua candidatura a presidente nas eleições de 2022.

A equipe é liderada por Henrique Meirelles, secretário da Fazenda e Planejamento de Doria, no governo paulista. Meirelles foi ministro da Fazenda (2016-2018) do ex-presidente Michel Temer (MDB) e presidente do Banco Central (2003-2010) do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



"Chamamos o Meirelles! Ao lado dele, estarão Ana Carla Abrão, Vanessa Rahal e Zeina Latif. Acreditamos numa economia liberal para o Brasil crescer de forma sustentável. E combater a pobreza e a fome", disse Doria sobre a equipe.

