Doria aumenta tarifa de pedágio dois dias depois das eleições municipais

247 - Em apenas 48 horas depois das eleições municipais, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que é ex-prefeito da capital paulista na chapa com o atual prefeito reeleito Bruno Covas (PSDB), autorizou o aumento para as tarifas de pedágio nas rodovias do estado. O reajuste anual entra em vigor a partir desta terça-feira (1°). A reportagem é do portal Revista Fórum.

As praças de pedágio dos trechos sob concessão da CCR Autoban, AB Colinas, Ecovias, Intervias, Renovias, CCR SPVias, Tebe, Triângulo do Sol, CCR ViaOeste, Cart, Ecopistas, RodoAnel, Rodovias do Tietê, Rota das Bandeiras, SPMar e Via Rondon, tiveram reajuste de 1,88%. Já as tarifas da rodovia dos Tamoios terão reajuste de 2,13%, de acordo com previsões contratuais, acrescenta a reportagem.

