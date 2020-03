Doria coloca servidores com mais de 60 anos em casa e determina fechamento de espaços públicos em SP

Governador de São Paulo anuncia fechamentos de espaços culturais e recomenda o mesmo ao setor privado a partir desta terça-feira 17. Medidas são válidas por 30 dias para enfrentar a crise do coronavírus (ouça o áudio) edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou medidas restritivas para todo o Estado a partir desta terça-feira 17. As novas regras são válidas por 30 dias, ou seja, até 17 de abril, e incluem também recomendações ao setor privado, além de decisões do setor público.

“A partir desta terça-feira 17, servidores com mais de 60 anos deverão trabalhar em casa e seguir orientação de secretários, secretários-executivos e chefes de departamento, com exceção de quem trabalha no sistema público de saúde e segurança pública”, anunciou Doria (ouça o áudio ao final da matéria).

A segunda medida, disse o governador, é o fechamento de museus, teatros, bibliotecas, centros culturais do Estado por 30 dias. Doria também recomendou a empresas privadas de cinemas, casas de espetáculos e shows que encerrem suas atividades até o dia 17 de abril, além do fechamento de centros de convivências de idosos (são 153 no total em todo o Estado).

“Essa é uma hora de solidariedade, não apenas de governos, mas de cada cidadão”, declarou o governador de São Paulo.

Ouça: