Doria coloca servidores em casa e recomenda fechamento de estabelecimentos comerciais em São Paulo

247 – São Paulo começa a parar, em razão do coronavírus e o governador de São Paulo, João Doria, anunciou novas determinações. "Funcionários do governo de São Paulo com mais de 60 anos, a não ser de áreas essenciais como segurança e saúde, foram colocados em home-office. A medida é válida a partir de terça-feira", informa o site BR Político.

"Museus, bibliotecas e outros aparelhos estaduais serão fechados por 30 dias. Ele também recomendou que cinemas, teatros, casas de shows e outros estabelecimentos do gênero da iniciativa privada fechem também por 30 dias", aponta ainda a reportagem.