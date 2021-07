Doria condena briga entre manifestantes do PSDB e PCO em ato pelo "Fora Bolsonaro"

Grasielle Castro, Metrópoles - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), condenou neste domingo (4/7) a briga entre manifestantes do PSDB e do PCO no protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nesse sábado (3/7), na Avenida Paulista.

Integrantes dos dois partidos entraram em conflito no fim do dia. No Twitter, o governador disse que a polícia do estado “está investigando e punirá os delinquentes fantasiados de manifestantes”.

Leia a íntegra no Metrópoles.

Minha solidariedade aos militantes do PSDB e todos os brasileiros de bem que saíram às ruas e sofreram agressões nesse sábado. A polícia de SP está investigando e punirá os delinquentes fantasiados de manifestantes. — João Doria (@jdoriajr) July 4, 2021

