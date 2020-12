Doria considera ir ao STF caso Anvisa não libere CoronaVac

247 - O governador de São Paulo, João Doria, vêm discutindo com interlocutores a possibilidade de ter de levar a Anvisa ao Supremo Tribunal Federal (STF), caso a agência não aprove o início da vacinação no estado com a CoronaVac, marcada para o dia 25 de janeiro.

Segundo a coluna de Thaís Oyama, no Uol, Doria está convencido de que obteria uma maioria no STF, mas existe dúvida sobre o lado dos ministros Marco Aurélio de Mello e Kassio Nunes Marques.

Seu argumento se basearia na lei 13.979, que, no Artigo 3º, garante a autonomia de governadores na imposição de planos de vacinação.

Doria teme principalmente o aparelhamento da agência por Jair Bolsonaro, que nomeou o tenente-coronel Jorge Luiz Kormann para a diretoria do órgão.

A agência já advertiu o governador ontem (7) , citando uma série de providências que devem ser adotadas pelo Instituto Butantan antes do início do plano de vacinação no estado de São Paulo.

