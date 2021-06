Doria convida médica Luana Araújo para atuar em São Paulo

Encantado com "depoimento brilhante" da médica na CPI da Covid nesta semana, o tucano abriu oportunidade para Araújo no Centro de Contingência de SP edit

Débora Sögur-Hous, Metrópoles - O governador João Doria (PSDB) confirmou nesta sexta-feira (4/6) que convidou a médica infectologista Luana Araújo para atuar no Centro de Contingência do Coronavírus paulista. A informação tinha sido antecipada pelo colunista Igor Gadelha, no Metrópoles.

João Doria declarou em entrevista a jornalistas nesta sexta que considerou o depoimento de Araújo “brilhante” e que telefonou para a médica com o objetivo de convidá-la a trabalhar no governo paulista.

