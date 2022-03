Doria critica filiação de Alckmin ao PSB

Apoie o 247

ICL

Do Metrópoles - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), teceu críticas ao ex-governador e ex-colega de partido Geraldo Alckmin nesta quarta (23/3), dia em que o ex-tucano se filiou ao PSB. Doria disse que “quem deve ter arrependimento é Geraldo Alckmin, porque depois de 33 anos de PSDB, quem abandonou o partido foi ele”.

“Geraldo Alckmin, você não está arrependido de sair depois de 33 anos, depois de ter sido fundador do PSDB, que combateu a corrupção de Lula nos 13 anos de lulismo no governo do PT, um partido que o senhor criticou inúmeras vezes em debates, manifestações, artigos? Agora o senhor se associa a Lula e aceita fazer parte de uma chapa como vice-presidente de Luiz Inácio Lula da Silva?”, questionou Doria.

Doria ainda disse que manifesta seu “respeito pela sua trajetória e pela sua biografia”, mas quer “distância em relação a Lula e ao petismo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Continue lendo no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE