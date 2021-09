Doria critica projeto que fixa ICMS e defende redução da margem de lucro da Petrobras

Apoie o 247

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), criticou a proposta do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), de discutir um projeto para determinar um valor fixo para o ICMS dos combustíveis, como forma de buscar uma redução do preço do insumo. O projeto está em linha com o que é defendido por Jair Bolsonaro, que joga a culpa aos estados pelo preço da gasolina.

Doria pediu que Lira indague à estatal o motivo dos reajustes nos combustíveis. "Quem fixa o preço do combustível no Brasil não são os estados, os governadores, nem mesmo o ICMS, é a Petrobras. A Petrobras, neste momento, pertence ao governo federal. Recomendo ao deputado Arthur Lira que indague à Petrobras o porquê dos aumentos constantes nos combustíveis, não só combustíveis nos postos, como também o preço do gás, para o consumidor e para uso industrial', criticou.

O governador defendeu uma redução na margem de lucro da Petrobras. Vendendo a gasolina por, em média, R$ 2,80, a estatal fica com uma margem de R$ 1,80.

"A Petrobras está com uma margem de lucro extraordinária. Para atender a uma série de interesses, de empresas, indivíduos e do governo federal, temos uma tentativa de punir os Estados. Se queremos controlar o preço da gasolina ou do óleo diesel, é muito simples. É preciso diminuir a margem de lucro da Petrobras. Já está com margem extraordinária e precisa diminuir um pouco a remuneração da Petrobras e dos acionistas. É uma tentativa de desviar o assunto", afirmou Doria. (Com informações do Antagonista).

