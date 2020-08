Doria decide não demitir seu secretário, preso pela Lava Jato

247 - “João Doria não vai demitir o secretário de Transportes, Alexandre Baldy, preso hoje numa das fases da Lava-Jato. O governador paulista argumenta, em nota oficial, que os fatos que fundamentaram a prisão de Baldy nada tem a ver com sua gestão na secretaria de Transportes”, informa o jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

Segundo nota oficial publicada pelo governador “os fatos que levaram as acusações contra Alexandre Baldy não têm relação com a atual gestão no Governo de São Paulo. Portanto, não há nenhuma implicação na sua atuação na Secretaria de Transportes Metropolitanos. Na condição de Governador de São Paulo, tenho convicção de que Baldy saberá esclarecer os acontecimentos e colaborar com a Justiça”.

