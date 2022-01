Doria decreta que todo servidor estadual comprove vacinação contra a Covid-19

Apoie o 247

ICL

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), assinou decreto nesta segunda-feira, 3, determinando que todos os servidores públicos estaduais apresentem comprovante de vacinação completo contra a Covid-19, em medida publicada nesta terça-feira, 4, no Diário Oficial do Estado.

São cerca de 570 mil profissionais que deverão apresentar o comprovante diante do decreto, que deverá ser cumprido até o próximo domingo, 9, segundo reportagem da CNN. O comprovante, no entanto, não será exigido caso o servidor apresente atestado médico com alguma contraindicação.

Quem descumprir o prazo fixado estará sujeito à apuração de eventual responsabilidade disciplinar em processos administrativos internos.

PUBLICIDADE

Em São Paulo, foram mais de 84 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19. Cerca de 95% da população adulta paulista já completou o esquema vacinal.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE