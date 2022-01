Doria defende reforma trabalhista e diz que PT quer “pacote do atraso”

Apoie o 247

Metrópoles - Governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência da República, João Doria (PSDB) divulgou uma nota contra o Partido dos Trabalhadores (PT) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O tucano acusou o petista de querer implementar um “pacote do atraso” no país com suas medidas econômicas e disse que “o Brasil tem jeito, mas esse jeito não é do PT”.

No documento, Doria pede reformas e mais privatização e promete entregar um “estudo econômico” em breve para refutar as propostas do partido. “O PT entrou em 2022 olhando o retrovisor. O PT de Lula quer revogar todas as reformas que ajudaram o Brasil a sair da recessão de Dilma. O emprego não voltará ressuscitando leis ultrapassadas, mas sim com crescimento econômico”, afirma o governador.

