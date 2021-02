Doria deve suspender restrições para comércio à noite e no fim de semana

"Com duas semanas consecutivas de retração no número de internações e, caso esse cenário se mantenha em queda, na próxima quarta-feira, vamos anunciar medidas de suspensão das medidas impostas”, afirmou o governador de São Paulo, João Doria edit

247 - O Governo de São Paulo, chefiado por João Doria (PSDB), deve anunciar, na próxima quarta-feira, 3, a suspensão da Fase Vermelha em todo o estado à noite, nos finais de semana e nos feriados, segundo a CNN.

A reportagem afirma que “a decisão será oficializada se os índices de internação e mortes por Covid-19 permanecerem estabilizados no estado”.

Em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira, 1, Doria declarou que "com duas semanas consecutivas de retração no número de internações e, caso esse cenário se mantenha em queda, na próxima quarta-feira, vamos anunciar medidas de suspensão das medidas impostas pelo Plano São Paulo relativas aos horários de funcionamento do comércio, dos shoppings, bares e restaurantes, inclusive aos fins de semana".

