Doria diz que Bolsonaro é um fracasso no combate à pandemia

Sputnik – O governador de São Paulo, João Doria, afirmou nesta sexta-feira (7) que o presidente Jair Bolsonaro "está sendo um fracasso" no combate à pandemia do coronavírus no país.

O presidente Jair Bolsonaro esteve em visita oficial ao litoral de São Paulo nesta sexta-feira (7), mas não convidou o governador, como é costuma ser o protocolo.

Em entrevista coletiva, o governador João Doria negou que o governo de São Paulo esteja aumentando os números de mortes por COVID-19, como já acusou Bolsonaro.

"São Paulo não manuseia números, e eu tenho convicção que os outros estados não fazem manuseio dos números. O presidente tem uma suposição equivocada, dolosa e nociva", disse.

"Gostaria de convidar o presidente a visitar um hospital de campanha, coisa que ele não fez até agora, e que tivesse uma postura melhor em relação ao coronavírus, não fosse negativista e liderasse o país no combate à pandemia. Aí sim ele estaria fazendo jus à sua condição de presidente da República. Na pandemia, tenho que dizer a afirmar: o presidente está sendo um fracasso", completou.

O Brasil é o segundo país do mundo mais afetado pela pandemia, com quase 100.000 mortes e três milhões de casos confirmados de COVID-19.

Bolsonaro sempre minimizou os riscos da doença e foi contra as medidas de isolamento social recomendadas pelas autoridades sanitárias, apesar de ter contraído COVID-19 recentemente.

