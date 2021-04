Doria diz que Bolsonaro “tem alergia à democracia”

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta sábado (24) que “a postura demonstra mais uma vez o quanto Bolsonaro tem devoção pelo autoritarismo e alergia à democracia”.

Em entrevista ao Globo, ele comentava entrevista que Bolsonaro deu ao apresentador Sikêra Jr, na qual afirmou que o Exército está preparado para subverter as medidas de isolamento social decretadas por governadores e prefeitos.

A declaração irritou militares. De acordo com reportagem da Folha de S.Paulo, “há temores, tanto entre militares quanto entre políticos e membros do Judiciário, do agravamento da crise social e eventuais instabilidades, mas nada parecido com o caos iminente pintado pelo presidente”.

