Doria diz que São Paulo terá quarentena "heterogênea"

247 - O governador de São Paulo, João Doria, disse à GloboNews nesta segunda-feira (25) que o estado terá mudanças no isolamento social contra a Covid-19.

De acordo com Doria, a quarentena será ''heterogênea", ou seja, será aplicada conforme a gravidade da pandemia em cada região. “Nós teremos uma nova quarentena. Mas ela será uma quarentena inteligente. Ela vai levar em conta toda a regionalização do estado de São Paulo, no interior, na capital, na região metropolitana, no litoral”.

“Até agora, ela [a quarentena] foi homogênea porque precisava ser. Agora nós temos condições de fazê-la heterogênea, com base nas orientações das equipes de saúde", falou.

Os detalhes da mudança serão anunciados em entrevista coletiva nesta quarta-feira (27).

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.