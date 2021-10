Doria diz que se for eleito irá privatizar o Banco do Brasil e Petrobrás

Para o governador de São Paulo, a Petrobrás deveria "ser dividida em várias empresas e ser colocada em leilão internacional na Bolsa de Valores do Brasil". O tucano também confirmou a intenção de privatizar o BB. "Se eu vencer, o Banco do Brasil será privatizado" edit

247 - O candidato nas prévias do PSDB para disputar a eleição de 2022 e atual governador de São Paulo, João Doria, disse que, se for eleito, pretende privatizar o Banco do Brasil e a Petrobrás. A entrevista foi concedida ao jornal Correio Braziliense.

"Sou a favor da privatização, não para fazer do monopólio público um monopólio privado, e sim uma modelagem que permita à Petrobras ser dividida em várias empresas e ser colocada em leilão internacional na Bolsa de Valores do Brasil. É o mesmo modelo que os Estados Unidos seguiram", disse.

O chefe do executivo paulista defendeu a criação de um fundo regulatório para equilibrar o preço dos combustíveis e gás mesmo com o aumento do mercado internacional. "Além de uma empresa dividida, defendo a obrigatoriedade da formação de um fundo regulador. Quando houver aumento do petróleo nas cotações do mercado internacional, esse fundo regulador impedirá que o aumento se reflita imediatamente no preço do combustível ou do gás", acrescentou.

O tucano confirmou também a intenção de privatizar o Banco do Brasil. "Se eu vencer, o Banco do Brasil será privatizado. Tem bons profissionais e boa estrutura. Mas não há necessidade de termos dois bancos (a Caixa e o BB). Já o BNDES, não. Pode ser readequado, para que cumpra efetivamente o papel de banco de desenvolvimento econômico e social, principalmente, das micro, pequenas e médias empresas. E que ele passe a ser um regulador".

