Doria diz que situação da pandemia é 'gravíssima' e promete medidas adicionais

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) afirmou, nesta quarta-feira (17), que a situação da pandemia no estado é "gravíssima" e que irá adotar medidas a adicionais para enfrentar a crise sanitária.

"Às 11h30 teremos reunião preparatória da entrevista coletiva, onde anunciaremos quais serão as medidas adicionais. Estamos diante de um quadro gravíssimo em São Paulo e no Brasil. E São Paulo adotará novas medidas, a partir da decisão do Centro de Contingência. Não temos decisões políticas", disse Doria, de acordo com reportagem do UOL.

No final de semana, o Centro de Contingência alertou para o risco dos hospitais paulistas entrarem em colapso devido ao avanço da pandemia da Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde de São Paulo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado está em 90%.

