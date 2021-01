Doria diz que SP vive 2ª onda da covid-19: "teremos ano difícil, muito mais difícil do que imaginávamos"

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), disse hoje, em reunião com prefeitos, que o estado vive uma segunda onda de covid-19 e o ano de 2021 será mais difícil do que o esperado em outubro de 2020 edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), declarou nesta quarta-feira (6), em reunião com prefeitos, que o estado vive uma segunda onda de covid-19 e o ano de 2021 será mais difícil do que o esperado em outubro de 2020.

"700 pessoas perdem a morte por covid todo dia (no Brasil). São 4 aviões lotados todos os dias. Isso não é banal. É triste, trágico. Em São Paulo perdemos 100 vidas em um único dia. Isso não deve passar pela nossa visão, pela nossa leitura, imaginando que faz parte do cotidiano", disse ele, com reproduzido no portal UOL.

"É preciso que compaixão de prefeitos e membros do governo seja colocado como prioridade. Essa prioridade eu peço que exercitem nos seus mandatos. Teremos ano difícil, muito mais difícil do que imaginávamos até outubro passado. Mas vai passar, se tivermos capacidade de agir com princípio de defesa a vida", completou.

O conhecimento liberta. Saiba mais