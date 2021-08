Doria diz que vai à Justiça contra governo Bolsonaro por redução 'deliberada' no fornecimento de doses de vacinas

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que vai acionar a Justiça pelo fato do Ministério da Saúde, comandado por Marcelo Queiroga, ter enviado somente 50% das doses previstas da vacina da Pfizer para serem enviadas ao estado.

Segundo o tucano, a redução teria sido feita de forma “deliberada” e a atitude do governo federal "quebra o pacto federativo e representa uma ruptura constitucional".

“Infelizmente Queiroga pegou o vírus do Bolsonaro, o Bolsonarovirus. E contra esse vírus, não há vacina”, disse Doria, de acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. A expectativa é que a procuradora-Geral de São Paulo, Lia Corona, entre com uma ação na Justiça ainda esta semana.

