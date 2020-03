Doria e Witzel buscam candidato anti-Bolsonaro no Rio

Os governadores de São Paulo, João Doria (PSDB), e do Rio, Wilson Witzel (PSC), estão articulando uma aliança para marcharem juntos em torno de um mesmo candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. O denominador comum é a oposição a Jair Bolsonaro edit

247 - A aliança entre os dois governadores está sendo costurada por ex-aliados de Bolsonaro: o empresário Paulo Marinho, presidente do PSDB no Rio, e o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, que se lançou nesta quinta-feira (5) como pré-candidato à prefeitura do Rio.

Os dois governadores têm interesse em isolar o clã Bolsonaro na disputa pela prefeitura do Rio e planos para candidaturas à Presidência da República em 2022.

