Doria explica por que não convidou Bolsonaro a Interlagos: 'só podem entrar vacinados'

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), decidiram não convidar Jair Bolsonaro para o GP de São Paulo de F1, que acontece neste domingo, 14, em Interlagos, pois ele não está vacinado contra a Covid-19, informou a Folha de S.Paulo.

A vacinação é uma das exigências a todos que estiverem no evento, de acordo com o protocolo da organização. ​"Aqui no autódromo de Interlagos só podem entrar pessoas vacinadas e o presidente da República do Brasil, como sabem, não está vacinado. Logo, não pode ter acesso ao autódromo nem como convidado nem se tivesse comprado o seu ticket porque aqui só entram pessoas vacinadas", afirmou Doria.

O governador concedeu entrevista coletiva na manhã deste sábado, em Interlagos, ao lado de Nunes e também de Tomás, filho de Bruno Covas, prefeito morto em maio deste ano.

