Doria extingue Centro de Contingência da Covid e libera comércio em SP

Centro de Contingência, que tinha 21 médicos e cientistas, agora é comitê com apenas 7 integrantes; SP acabou com restrições no comércio edit

Metrópoles - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta terça-feira (17/8) o fim do Centro de Contingência da Covid-19 no estado. Agora, o grupo passará a ser um comitê, com apenas sete integrantes.

Doria disse que “não há mais a necessidade de estrutura com um tamanho tão expressivo”. O comitê continuará a ser coordenado pelos dois cientistas que coordenavam o Centro de Contingência, os médicos João Gabbardo e Paulo Menezes.

[...]

PUBLICIDADE

A transformação do Centro de Contingência em comitê ocorre na mesma data em que o governo de São Paulo acaba com as restrições de horário e público em bares, restaurantes, comércio e serviços. Nas últimas semanas, a variante Delta, considerada mais contagiosa, está circulando no estado.

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE