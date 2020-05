Doria flexibiliza quarentena no interior de SP e mantém restrições na capital

Nas regiões metropolitana de São Paulo e no sul do estado, estão mantidas as restrições atuais, como a proibição de acesso a espaços públicos, atividades imobiliárias, escritórios, comércio de rua, shoppings, academias, salões de beleza, teatros e cinemas edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quarta-feira uma nova etapa do plano de combate ao coronavírus no estado, intitulada "retomada consciente", a partir da próxima segunda-feira, flexibilizando a quarentena em cidades do interior com baixos índices de contaminação, mas mantendo sistema mais rígido para a capital e região metropolitana. A reportagem é do jornal O Globo.

O estado foi dividido em cinco zonas de risco, avaliadas a partir de indicadores como capacidade hospitalar pública e privada, além da evolução da doença. De acordo com os critérios, cada município pode ser enquadrado entre: zona de risco (ocupação de leitos de UTI acima de 80%), zona de controle (entre 60% e 80%), de flexibilização (abaixo de 60%), de abertura parcial (abaixo de 60% e baixa incidência de novos casos) ou normal controlado.

A reportagem também informa que nas regiões metropolitana de São Paulo e no sul do estado, estão mantidas as restrições atuais, como a proibição de acesso a espaços públicos, atividades imobiliárias, escritórios, comércio de rua, shoppings, academias, salões de beleza, teatros e cinemas.

Em regiões da zona de controle - que abarcam a maior parte do estado - estão autorizados o funcionamento de comércio de rua, shoppings, atividades imobiliárias, concessionárias e escritórios, sempre em horários pré-definidos e com 20% dos funcionários.

Em regiões da zona de flexibilização, 40% dos funcionários podem trabalhar, e foi incluído entre as atividades autorizadas o funcionamento de bares, restaurantes e similares.

