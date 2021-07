Doria ignora preferência da maioria por Lula e diz que 'sonho dos brasileiros' é que ele e Bolsonaro percam eleição

247 - O governador João Doria reagiu à entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a inviabilidade eleitoral de um candidato a presidente de direita pela chamada 'terceira via".

Ignorando todas as pesquisas que apontam a liderança de Lula nas eleições do próximo ano, Doria disse que "o sonho dos brasileiros" é que Lula e Bolsonaro percam a eleição.

"O sonho do Lula é disputar eleição apenas com o Bolsonaro. O sonho do Bolsonaro é disputar eleição apenas com o Lula. E o sonho dos brasileiros é que os dois percam a eleição. Não adianta serem contra, a melhor via devolverá a esperança aos brasileiros", afirmou o tucano.

Declaração do governador João Doria veio logo após o seu colega de partido e também presidenciável da terceira via, o governador gaúcho Eduardo Leite, criticar Lula, dizendo que "ninguém chuta cachorro morto".

Em entrevista ao Grupo Lomes de Comunicação, o petista afirmou que os candidatos da terceira via estão "sem chance". “A 3ª via é uma invenção dos partidos que não têm candidato. Falam em polarização... O que tem de um lado é democracia e do outro é fascismo. Quem tá sem chance usa como desculpa a tal da 3ª via. Seria importante que todos os partidos lançassem candidatos e testassem sua força”, disse Lula na entrevista ao grupo Lumes, que tem 15 rádios na Bahia e Sergipe .

Pesquisa Ipsos encomendada pelo DEM e divulgada no dia 6 de julho mostra que o ex-presidente Lula possui ampla vantagem sobre Jair Bolsonaro em um eventual segundo turno.

Na disputa direta entre os dois, o petista tem 58% a 25% dos votos. Brancos e nulos somam 13%. 4% não responderam.

No primeiro turno, Lula aparece com 48% das intenções de voto, contra 22% de Jair Bolsonaro. Atrás de Bolsonaro, estão Sergio Moro, com 5% das intenções de voto, Ciro Gomes, com 4%, e João Doria, com 2%.

