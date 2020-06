Doria libera volta aos treinos dos times de futebol a partir de 1º de julho

"Entre as medidas que deverão ser adotadas estão testes regulares dos jogadores e comissão técnica, limitação de pessoas nos treinamentos, a não presença de torcida, uso de máscaras por todos aqueles da comissão técnic", disse João Doria edit

247 - O governador João Doria (PSDB) liberou nesta quarta-feira o regresso aos treinos dos times das Série A de São Paulo a partir do dia 1º de julho. Para retomar as atividades, os clubes terão de obedecer uma série de protocolos sanitários. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

"Entre as medidas que deverão ser adotadas estão testes regulares dos jogadores e comissão técnica, limitação de pessoas nos treinamentos, a não presença de torcida, uso de máscaras por todos aqueles da comissão técnica que estiverem presentes, assim como medição de temperatura obrigatória de todos, atletas e não atletas", informou Doria.

Segundo a reportagem, os protocolos referem-se apenas aos treinamentos. "A retomada das partidas será avaliada em fases posteriores e sempre em conjunto com a Federação Paulista de Futebol e a Confederação Brasileira de Futebol."

