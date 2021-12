Doria mantém intervalo de 4 meses para 3ª dose, apesar de recomendação da Anvisa

Apoie o 247

247 - Em Nova York, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou neste sábado (4) que manterá sua decisão de reduzir de 5 para 4 meses o intervalo para a aplicação da dose de reforço vacinal contra a Covid-19 na população.

A decisão será mantida, apesar de recomendação contrária da Anvisa. A agência recomendou que o estado “reavalie a estratégia de antecipação generalizada de aplicação da dose de reforço”, uma vez que não haveria evidências dos benefícios da redução do intervalo.

“São Paulo vai seguir a orientação do seu comitê científico”, disse Doria. “A Anvisa não tem o poder de determinar, proibir decisões estaduais. Constitucionalmente, aliás, isso foi reforçado por uma decisão recente do STF: cabe aos estados definirem as suas políticas de vacinação e as suas políticas de saúde”.

A medida já está sendo seguida na cidade de São Paulo desde quinta-feira (2).

