Doria mostra médicos mortos por Covid e apela a paulista para ficar em casa

Com 4.118 mortes por Covid-19 registradas no estado de São Paulo até esta quarta-feira, 13, o governo João Doria decidiu adotar um tom mais grave em inserções na TV e internet para fazer as pessoas ficarem em casa edit

247 - Em meio ao avanço da pandemia no estado de SãoPaulo, com mais de 4 mil mortos por Covid-19, o governo João Doria decidiu adotar um tom mais grave em sua campanha publicitária pedindo para as pessoas ficarem em casa.

Segundo o jornalista Igor Gielow, da Folha de S. Paulo, a partir desta quinta (14), filmes de 1 minuto na TV e na internet mostrarão quatro casos reais de mortes de profissionais de saúde devido ao novo coronavírus.

Seus nomes, função, idade e cidade de atuação acompanham as fotos e um pequeno texto explicando as condições do óbito: sem doenças preexistentes, falecido após 19 dias na UTI etc. "Essas vítimas era profissionais de saúde que estavam lutando para salvar suas vidas", diz o texto de um dos filmes.

