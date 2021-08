Doria não irá recorrer de decisão de juiz e PM garantirá segurança de ato Fora Bolsonaro no Anhangabaú

Decisão do juiz Randolfo Ferraz de Campos, da 14ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, permite a realização de atos contra e a favor do governo Bolsonaro no mesmo dia na capital paulista edit

247 - O governador de São Paulo, Jorão Doria (PSDB), disse nesta segunda-feira (30) que não irá recorrer da decisão do juiz Randolfo Ferraz de Campos, da 14ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, que permite a realização de atos contra e a favor do governo Jair Bolsonaro no mesmo dia na capital paulista.

"Não vamos recorrer, portanto vamos seguir a orientação do juiz", disse o tucano. "Os que são contra Bolsonaro poderão se manifestar no Anhangabaú. E os que são pró-Bolsonaro vão se manifestar na Avenida Paulista. (...) O que nós não queremos é um encontro dos que são a favor e dos que são contra, isso seria nocivo e colocaria em risco a integridade até física dos manifestantes".

A Polícia Militar fará a proteção dos dois grupos, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Organizadores dos atos de oposição e situação têm reuniões com a PM para tratar do planejamento dos protestos.

