Doria oficializa desejo de ser o candidato da direita contra Bolsonaro e imagina ir ao segundo turno com Lula

João Doria anunciou em entrevista ao Valor Econômico seu desejo de ser a "terceira via" nas eleições de 2022, ocupando o espaço da direita e desalojando Bolsonaro para enfrentar Lula no segundo turno edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), oficializou o desejo de ser o candidato da direita ao Palácio do Planalto em 2022 e citou uma possível perda de competitividade de Jair Bolsonaro em um cenário que deve ter o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno disputa, após o Supremo Tribunal Federal anular as condenações do petista na Lava Jato e condenar Sérgio Moro pela parcialidade no julgamento dos processos. O chefe do Executivo paulista disse que Bolsonaro é uma "psicopata" e precisa de uma "junta médica de psiquiatras e psicólogos".

De acordo com o tucano, a perda da força eleitoral de Bolsonaro para a próxima eleição presidencial é uma tese que "merece ser avaliada". A entrevista foi concedida ao jornal Valor Econômico.

"Hoje, com o ingresso do ex-presidente Lula, abriu-se na verdade um espaço ainda maior, uma avenida democrática para o centro liberal, uma candidatura que possa ser mais agregadora. Você pode construir um projeto amplo de recuperação da saúde, da economia, da proteção ambiental, da proteção social, dos direitos humanos, da imagem internacional, tudo isso com uma visão liberal, de centro", afirmou.

"Nós teremos uma terceira via contagiante, que emocione, que represente a síntese de um povo, e não o fracionamento dele, que impulsione as pessoas, que mostre que o Brasil é maior que Bolsonaro e Lula. Isso é possível, perfeitamente possível. Não é um sonho, se tivermos capacidade de somar forças. Colocar homens públicos e sociedade civil em torno de um projeto para o Brasil. Podemos extrair deste projeto um nome competitivo para enfrentar os extremos", acrescentou.

Lula lidera em pesquisa

A pesquisa Poderdata, divulgada no último dia 14, apontou o ex-presidente Lula com 18 pontos percentuais à frente de Bolsonaro em um eventual segundo turno. De acordo com o levantamento, o petista é o político menos rejeitado do país, com 41% de rejeição.

