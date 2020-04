Doria propõe que Dia das Mães seja adiado para agosto

Durante reunião virtual com empresários na manhã desta quinta (23), o governador João Doria (PSDB-SP) propôs alterar a data do Dia das Mães de maio para o mês de agosto edit

247 - Segundo o governador de São Paulo, João Doria, o adiamento do Dia das Mães de maio para agosto seria apropriado para impulsionar o comércio que ainda está fechado por causa das medidas de restrições adotados para enfrentar o coronavírus.

A proposta foi feita nesta quinta-feira (23), durante reunião por videoconferência do Comitê Empresarial Econômico, que reúne 328 empresários. Doria argumentou entre outras coisas que o atual momento tem dificultado o encontro e a comemoração de famílias, já que há preocupação especial com pessoas com mais de 60 anos, que são do grupo de risco.

Na reunião, o governador lembrou aos participantes que o Dia das Mães foi criado por seu pai, o publicitário baiano João Agripino da Costa Doria, que popularizou a comemoração no Brasil em 1949, ao lançar uma campanha que institucionalizou a data, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

