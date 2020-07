Doria prorroga isolamento até dia 30, mas diz que São Paulo está 'entrando no platô'

"Estamos ingressando numa fase de platô, depois de um longo período enfrentando o pico, não apenas na capital, como em todo o Estado de São Paulo, estamos ingressando no platô.", disse Doria se referindo ao número de óbitos. Nesta sexta (10), foram registradas 324 novas mortes em apenas 24 horas edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou neta sexta-feira (10) que o estadou estendeu a quarentena de 15 a 30 de julho. No chamado Plano São Paulo, programa que faz a retomada da economia e controle da pandemia, 10 regiões avançaram de fase e o Estado começou a entrar no platô, uma estabilidade seguida de diminuição moderada de casos e mortes, da pandemia de Covid-19.

"Estamos ingressando numa fase de platô, depois de um longo período enfrentando o pico, não apenas na capital, como em todo o Estado de São Paulo, estamos ingressando no platô. Isso não significa relaxamento, distensão total e absoluta. Significa atenção redobrada para mantermos o platô em todo o Estado de São Paulo e o controle sobre a doença", afirmou Doria, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

No entanto, as mortes por coronavírus em São Paulo desde o início da pandemia chegaram a 17.442 nesta sexta (10). Em apenas 24 horas, foram registradas 324 novas mortes por coronavírus, sendo o quarto dia seguido nesta semana em que as mortes diárias ficam acima de 300. Casos de contaminação vão a 359 mil e ocupação de UTIs também volta a subir.

As regiões que permaneceram na fase vermelha: Araçatuba, Franca, Ribeirão Preto e Campinas.

