Doria quer descobrir dono de perfil bolsonarista que o ofende nas redes

247 - O governador de São Paulo, João Doria, pediu a abertura de inquérito policial para investigar o perfil @marketeirobolsonarista2020 do Instagram, e descobrir quem é o seu responsável. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a jornalista, o perfil tem feito publicações consideradas ofensivas, como, por exemplo, uma montagem “do rosto do governador acompanhada, no topo, por um assento sanitário”, segundo a denúncia apresentada.

Em outras imagens, o governador paulista aparece sentado sobre uma pilha de dinheiro com o nome “João Dólar” e até, numa outra montagem, com “um orifício anal, o qual corresponderia à boca do governador, dando a entender que este só falaria inutilidades”.

