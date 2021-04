Doria rebate Carlos Bolsonaro e diz que só 'família que vive de rachadinha' não sofre com alta dos preços

Em resposta a tuite de Carlos Bolsonaro, João Doria chamou o vereador de “Tonho da Lua” e disse que até Ruthinha, protagonista da série televisiva, sabe que a “culpa dos preços altos é do papai” edit

Metrópoles - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), rebateu, nesta terça-feira (20/4), o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) – que havia atribuído o aumento da inflação no Brasil ao gestor tucano.

Em publicação no Twitter, Doria chamou o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de “Tonho da Lua”, em alusão ao personagem da novela Mulheres de Areia. O governador afirmou que até Ruthinha, protagonista da série televisiva, sabe que a “culpa dos preços altos é do papai”.

“O Brasil tem inflação acumulada de 87,5% nos 12 meses encerrados em fev/21 – [segundo o] IBGE. Até minha calça apertada está mais cara”, ironizou Doria. O tucano disse que “só a família que vive de rachadinha não sofre com aumento dos preços”.

Tonho da Lua em mais um surto. Até Ruthinha sabe que a culpa dos preços altos é do papai.



Brasil tem inflação acumulada de 87,5% nos 12 meses encerrados em fev/21 - IBGE.



Até minha calça apertada está mais cara.



Só a família q vive de rachadinha não sofre c/ aumento dos preços pic.twitter.com/bKYECeBUm3 April 20, 2021

