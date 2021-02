Doria recebe alta após internação para realização de exames

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), recebeu alta do hospital Albert Einstein, na capital, onde estava internado para realização de “exames laboratoriais, endoscópicos e de imagem” desde ontem (15).

"O senhor João Doria Junior, governador do Estado de São Paulo, recebeu alta na tarde desta terça-feira depois de ter sido submetido a exames laboratoriais, endoscópicos e de imagem no Hospital Israelita Albert Einstein", diz o comunicado do Einstein, conforme reportado no Uol.

O boletim de alta foi assinado por cinco médicos, incluindo o Dr. David Uip e o Dr. Roberto Kalil.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.