Doria: 'será que vamos precisar ver mortos nas ruas e calçadas?'

"Será que vamos precisar ver pessoas mortas nas ruas e calçadas? Reflita você que não acredita no isolamento social", afirmou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), no mesmo dia em que o governo iniciou a contratação de leitos privados para pacientes diagnosticados com a Covid-19 edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), fez um apelo nesta quarta-feira (20) aos moradores do estado para respeitarem o isolamento social nos próximos seis dias de feriado prolongado. A declaração foi concedida no mesmo dia em que o governo paulista publicou em Diário Oficial um chamamento público para a contratação de 4.500 leitos em hospitais privados para atendimento de pacientes de coronavírus. Desses, 1.500 serão leitos de de UTI. Nesta tarde, a taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva era de 71% no estado e 87% na região metropolitana de São Paulo, estado com 69.859 confirmações e 5.363 mortes provocadas pela Covid-19.

"Será que vamos precisar ver pessoas mortas nas ruas e calçadas? Reflita você que não acredita no isolamento social", disse o tucano no mesmo dia em que o governo paulista iniciou a contratação de leitos privados antevendo um colapso do sistema público de saúde em até três semanas.

O chefe do Executivo paulista voltou a afirmar que o estado tem um protocolo pronto para a decretação de lockdown, e que ele e prefeitos estão esgotando todas as alternativas para evitar a medida mais dura. Neste feriado o governo espera uma adesão ao isolamento social acima de 50%. "Evitar a medida extrema significa respeito e atitude. Vamos fazer um esforço nesses seis dias para evitar medidas mais duras", disse o governador.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.