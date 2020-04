Doria só anunciará em 8 de maio detalhes de saída do isolamento social em SP

O governador de São Paulo, João Doria, vai anunciar nesta quarta-feira (22), algumas medidas com o objetivo de reabrir a economia e relaxar o isolamento social, mas os detalhes só serão conhecidos em 8 de maio edit

247 - Em entrevista à Folha de S.Paulo, o governador de São Paulo, João Doria, disse que vai anunciar nesta quarta-feira (22), por enquanto sem detalhamento, medidas para relaxar a quarentena no estado.

Mas tudo indica que o governo estadual não tomará medidas abruptas: "Primeiro, vamos medir o resultado do isolamento, se a população está respondendo bem. Até aqui diria que, na média, sim. Mas é importante que ela continue para alicerçar este programa que virá depois da quarentena, após 10 de maio", afirma Doria em entrevista à Folha de S.Paulo.

Outro dado a ser levado em conta será o número de pessoas infectadas nas próximas semanas e quantas irão a óbito. E em terceiro lugar, será tomada em consideração a capacidade de atendimento e suporte da saúde pública e privada no estado de São Paulo.

Doria enfatiza que nesta quarta fará o enunciado do plano, mas os detalhes e as fases deste protocolo, que será heterogêneo, só serão anunciados no dia 8 de maio.

