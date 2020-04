Doria suspende antecipação do 13º salário e bônus de servidores públicos de SP

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta terça-feira, 14, a suspensão da antecipação de pagamento do 13º salário, do terço de férias remuneradas e corte dos bônus por resultados dos servidores públicos do Estado edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta terça-feira, 14, a suspensão da antecipação de pagamento do 13º salário, do terço de férias remuneradas e corte dos bônus por resultados dos servidores públicos do Estado. No caso do bônus, o pagamento será feito apenas aos profissionais da saúde e integrantes das forças de segurança.

As medidas fazem parte do pacote de austeridade do governo paulista no meio ao enfrentamento à pandemia do coronavírus. Com exceção das áreas de Saúde e Segurança Pública, os concursos públicos em andamento e novos estão paralisados. Da mesma forma, estão paralisadas novas nomeações, contratos de obras e publicidades que não estejam relacionados a ações relacionadas ao coronavírus.

Doria justifica as medidas com uma garantia do "cumprimento de compromissos financeiros ao longo dos próximos três meses e assegurar recursos e investimentos nas áreas da saúde e segurança pública". A previsão do governo é uma queda de R$ 10 bilhões na arrecadação do Estado entre abril e junho.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.