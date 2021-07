Doria suspende home office e determina retorno a trabalho presencial de funcionários públicos

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), determinou o retorno ao trabalho presencial de todos os servidores públicos do estado. A medida não vale para funcionários que tenham comorbidades e ainda não estiverem vacinados contra a Covid-19.

Os funcionários públicos estavam trabalhando em esquema de home office desde 15 de março de 2020 em consequência da pandemia.

"De fato nós suspendemos o home office (...). Vamos voltar ao trabalho", afirmou o chefe do executivo paulista em coletiva de imprensa.

"Vamos ter uma redução acentuada do número de casos então o Governo do Estado de São Paulo está dando um exemplo para que aqui os seus servidores possam voltar ao trabalho presencial resguardadas os devidos cuidados, mas com a indicação clara da queda do número de casos, da queda de internações e de óbitos. Isso nos permite tomar essa decisão em absoluta segurança", acrescentou.

