Doria testa positivo para Covid-19 pela segunda vez

O governador de São Paulo já foi vacinado com as duas doses da CoronaVac e diz estar se sentindo bem edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria, anunciou pelo Twitter nesta quinta-feira (15) que testou positivo para Covid-19 pela segunda vez. Ele já havia contraído a doença em agosto de 2020, quando cumpriu isolamento e se recuperou sem maiores dificuldades.

Doria já recebeu as duas doses da vacina, a CoronaVac, e, por isso, tem mais proteção contra formas graves da Covid-19 - as vacinas não impedem que os inoculados sejam infectados pelo coronavírus, mas protegem contra o agravamento do quadro de saúde.

Ele anunciou que trabalhará de casa nos próximos dias e afirmou estar se sentindo bem. Ainda pelo Twitter, o governador disse que seu diagnóstico serve de alerta tanto para os vacinados quanto para aqueles que ainda não receberam os imunizantes. "Hoje, por prevenção, fiz mais um teste de Covid e o resultado, infelizmente, foi positivo. Por orientação médica, cancelei imediatamente toda a agenda e vou trabalhar de casa, cumprindo os meus compromissos como governador, mas de forma virtual. Os demais compromissos presenciais serão conduzidos pelo vice-governador, Rodrigo Garcia. Estou me sentindo muito bem, disposto e tenho convicção que estou sendo protegido contra o agravamento da doença pela vacina do Butantan, a qual já tomei as duas doses. Eu, como milhões de pessoas, fui protegido graças à vacina. Meu caso serve de alerta para todos que já foram vacinados seguirem respeitando os protocolos. Pois, todos estão suscetíveis a serem infectados e transmitir o vírus, mesmo vacinados. Não importa a vacina, elas evitam o agravamento da doença, não a infecção. E para aqueles que ainda não foram vacinados, meu caso também serve de exemplo, para demonstrar a importância da vacinação para evitar que a doença se agrave, levando à internação ou morte. Continuarei sendo acompanhado pelos médicos, com a certeza de que a vacina está me protegendo, assim como protege milhões de brasileiros".

