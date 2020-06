Doria vai à Justiça contra Sara Winter e liga bolsonarista ao nazismo

A apoiadora do presidente já é alvo do inquérito das fake news no STF e coordena acampamento paramilitar em Brasília; ela xingou o governador de São Paulo de “oportunista", "sádico", "covarde" e "botox ambulante” edit

Revista Fórum - O governador João Doria (PSDB) vai apresentar nesta segunda-feira (1) uma notícia crime para pedir a instauração de inquérito policial com o objetivo de apurar 31 crimes de difamação e 1 de ameaça contra ele no Twitter, feitos pela ativista de extrema-direita Sara Winter .

No pedido assinado pelo advogado Fernando José da Costa, há menção ao fato de Sara Fernanda Giromini (o verdadeiro nome de Sara Winter) ser filiada ao DEM, partido do vice governador Rodrigo Garcia. Segundo o documento, a escolha da ativista por esse nome coincide com Sarah Winter Donville Taylor, que foi espiã de Hitler e membro da União Britânica de Fascistas no século XX.

