Doria vai flexibilizar uso de máscaras depois do Carnaval

247 - O governo de São Paulo deve anunciar a flexibilização do uso de máscaras depois do Carnaval. Ainda não está definido se elas poderão ser dispensadas somente quando a pessoa caminhar ao ar livre ou em todos os ambientes.

A ideia vinha sendo debatida há tempos pela equipe do governador João Doria (PSDB), e chegou a ser anunciada em novembro do ano passado. A nova onda explosiva de casos de infecção pela variante ômicron, no entanto, fez o governo recuar.

Os estudos para a flexibilização das máscaras voltaram à mesa depois que os números de casos, internações e mortes começaram a cair no estado, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

