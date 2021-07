Doria vai se afastar do governo de São Paulo para cirurgia no Albert Einstein

Governador, que já viaja pelo País em pré-campanha a presidente, está com hérnia na virilha e deve ficar cinco dias fora edit

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) se afastará do cargo no mês que vem, para se submeter a uma cirurgia.

Ele está com hérnia na virilha, o que vem causando bastante desconforto, segundo assessores.

O afastamento deve começar no dia 6, data da operação, e durar cinco dias. A cirurgia será no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, zona sul da capital.

Doria tentou evitar o afastamento, inicialmente, com medicação para a dor.

A operação será feita pelo pelo presidente do Einstein, o médico Sidney Krajner, especialista em cirurgias do sistema digestivo.

Doria é pré-candidato a presidente e já iniciou viagens pelo Brasil.

Neste sábado, esteve no Mato Grosso do Sul e Goiás.

Doria aparece na última pesquisa do Datafolha com 5 por cento das intenções de voto, em quarto lugar.

Lula tem 46%, Jair Bolsonaro, 25; e Ciro Gomes, 8.

Lula venceria hoje no primeiro turno.

