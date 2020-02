Doria vê tentativa de uso eleitoral, mas diz que crise das polícias não chegou a SP

247 - O governador João Doria (PSDB-SP) afirmou que a crise das polícias não chegou a São Paulo. De acordo com o chefe do Executivo, há controle do comando "sobre todo o sistema policial". Doria disse que apenas "uns poucos" em São Paulo "tentam usar a segurança pública como tribuna eleitoral, partidária e ideológica", sem sucesso.

"A tropa paulista em si é muito consciente e preparada. E, acima de tudo, bem comandada. Está tudo sob controle", afirma ele.

Em outubro, o governo estadual anunciou aumento salarial de 5% para as forças de segurança.

Policiais militares pressionam por aumento salarial em pelo menos 12 estados brasileiros. O clima é mais tenso no Ceará, que teve 29 homicídios em 24 horas.