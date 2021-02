Doria volta atrás e diz que enviará vacinas ao Amazonas no fim do mês

Na quarta-feira (10) o envio foi suspenso porque o governo paulista tinha considerado a imunização no Amazonas "sem planejamento" edit

Débora Sögur-Hous, Metrópoles - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), declarou na tarde desta quinta-feira (11/2) que enviará 50 mil doses da vacina Coronavac ao governo do Amazonas no fim de fevereiro, “com a garantia das autoridades de que as vacinas vão chegar até quem mais precisa”.

Com a declaração de Doria, o governo paulista recua na decisão de suspender o envio dos imunizantes, tomada na quarta-feira (10/2).

Após negociações entre autoridades paulistas e amazonenses, a situação mudou na tarde desta quinta-feira (11/2).

